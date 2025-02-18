Kurt Sürüsü Çiftliklere Saldırdı - Son Dakika
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Kurt Sürüsü Çiftliklere Saldırdı

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Bursa'da bir kurt sürüsü, çiftliklerde 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz telef etti. Hayvan sahipleri isyan etti.

18.02.2025 12:41
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Çiftliklere giren kurt sürüsü hayvanları telef etti

BURSA - Bursa'da çiftliklere giren kurt sürüsü 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kazı telef etti. Büyük bir üzüntü yaşayan hayvan sahipleri yaşadıkları kayıpların ardından isyan etti.

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde kurt sürüsü iki çiftliğe saldırdı. Sürünün hedef aldığı çiftliklerde 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz telef oldu. Mahalle sakinleri, meydana gelen bu saldırı sonrası büyük bir üzüntü yaşarken, yaşadıkları kayıpların ardından yetkililerden hızlıca çözüm beklediklerini belirtti.

Daha önce böyle bir saldırı olmadığını belirten Çiçekli Mahalle Muhtarı Muhtarı Davut Kocabaş, "Dün gece itibariyle 2 vatandaşımızın ağılına yabani hayvan saldırısı oldu. 6 koyun, 40 tavuk ve 2 kaz vahşi hayvanlar tarafından telef edildi. Daha önce bu tarzda bir vaka hiç yaşamadık. Bu nedenle yetkililerden ilgi ve alaka bekliyoruz. Bu yabani hayvanların kurt sürüsü olduğunu düşünüyoruz. Bir takım izlere dayanarak büyük bir kurt sürüsünün köyümüze vahşice saldırdığını düşünüyoruz" dedi.

Hayvan sahipleri, yaşadıkları kayıpların ardından yetkililere seslendi. Vatandaşlar, bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için gereken önlemlerin hızla alınmasını istedi. Olayın ardından bölge sakinleri, başta tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler olmak üzere herkesin büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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