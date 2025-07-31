Kurtalan'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Etkiliyor - Son Dakika
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Kurtalan'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Etkiliyor

Kurtalan\'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Etkiliyor
31.07.2025 16:13
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde hava sıcaklıkları 48 dereceye ulaştı, vatandaşlar gölgelik alanlara kaçıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Kurtalan'da da yoğun hissediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, dün en yüksek sıcaklığın 48 derece olarak ölçüldüğü ilçede, bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında sıcaklık 47,1 derece olarak kaydedildi.

İlçede hava sıcaklığının yarın da 45 derece olması öngörülüyor.

Sıcaklık nedeniyle özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlemlenen ilçede, bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı, bazılarının da gölgelik alanlarda vakit geçirdiği görüldü.

"Sıcaktan bir şey yiyemiyoruz"

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, AA muhabirine, son günlerde termometrelerin günlük en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü yerlerden birinin de Kurtalan olduğunu belirtti.

Vatandaşların sıcaklık etkisinin yüksek olduğu zaman diliminde dışarı çıkmadığını anlatan Günbat, "Bizim gibi çıkmak zorunda olanlar da klimaların önünde çalışıyor. Çünkü hayat bu sene bizi bu şekilde yaşamaya zorluyor." dedi.

Yusuf Kuş (85) da yaşamında ilk defa bu sıcaklıklarla karşılaştığını belirtti.

Serinlemek için geçtikleri gölgelik alanlarda da havanın çok sıcak olduğunu dile getiren Kuş, "Sıcaktan bir şey yiyemiyoruz. Aldığımız şey soğuk da olsa hemen sıcak oluyor. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Veysel Dikmen (34) de ilçe sakinlerinin genellikle ikindi vaktinden sonra dışarıya çıktığını belirterek, ömrünce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını aktardı. Dikmen, "Sıcaktan pişiyoruz. Gece de sıcak, gündüz de sıcak. Biz de güneşten korunmak için şapka takıyoruz. Bol su içiyoruz ama fayda etmiyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şah Atasever ise alışveriş için köyden ilçe merkezine geldiğini söyledi.

Atasever, "Burada sıcaklıktan yanıyoruz. Kurtalan da aşırı derece sıcak. Köyde kalıyoruz ve hayvancılık yapıyoruz. Bu sıcaklarda hayvancılık da zor." diye konuştu.

İbrahim Yeşilyurt da sıcaklardan dolayı parktaki ağaçların gölgesinde vakit geçirmeye çalıştığını işaret ederek, "Parklar eskiden doluydu fakat şu anda herkes klimaların önünde serinliyor. Parklar akşamları doluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurtalan'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Etkiliyor - Son Dakika

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