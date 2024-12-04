Kurtalan\'da İnşaat İşçisi D düştü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaralandı.
Tekel Mahallesi'ndeki bir inşaatın 7. katında dış cephe kaplaması yaptığı sırada dengesini kaybeden Zekeriya Uluışık (31), dış cephe kaplamasında kullanılan hortumların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uluışık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan muayenede Uluışık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği öğrenildi.
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