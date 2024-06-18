Kurtarılan yavru kuşlar onunla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Kurtarılan yavru kuşlar onunla hayata tutunuyor

Manisa'da hayvan dostu olarak tanınan Hamdi Öklü hayatta kalma mücadelesi veren hayvan ve kuşlara sahip çıkıyor. Bir günde 5 yavru kuşun kendisine ulaştığını anlatan Öklü oğlunu da kendi gibi yetiştirerek ölümle pençeleşen canlılara umut oluyor.

18.06.2024 10:33
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Kurtarılan yavru kuşlar onunla hayata tutunuyor

Manisa'da hayvan dostu olarak tanınan Hamdi Öklü hayatta kalma mücadelesi veren hayvan ve kuşlara sahip çıkıyor

MANİSA - Manisa'da hayvan dostu olarak tanınan Hamdi Öklü hayatta kalma mücadelesi veren hayvan ve kuşlara sahip çıkıyor. Bir günde 5 yavru kuşun kendisine ulaştığını anlatan Öklü oğlunu da kendi gibi yetiştirerek ölümle pençeleşen canlılara umut oluyor.

Manisa'da İtfaiye ekipleri tarafından bir apartman boşluğundan kurtarılan yavru karga hayvan dostu olarak tanınan Hamdi Öklü'ye ulaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görevli ekipler, bir bina boşluğunda karga yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. Olay yerinde ekiplerin hummalı çalışması sonrası yavru karga kurtarıldı. Ekipler yavru kargayı kurtardıktan sonra hayvan dostu olan Hamdi Öklü'ye teslim etti.

İtfaiye ekipleri bu tür kuşları genelde Hamdi Öklü'ye getirdiklerini ve Öklü'nün bakımlarını yaptıktan sonra doğaya saldığını belirterek teşekkür etti.

Hamdi Öklü de kargayı kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "İtfaiye ekibindeki arkadaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz küçük, yavru aç kaldığı için zayıflamış. Yavruyu oğlum Mehmet İbrahim'e teslim ediyorum. Bu yavruya kendisi bakacak. Yetiştirip büyütüp tekrardan doğaya salacak. Bugün getirilen kargayla birlikte toplamda 5 tane kuş getirildi. Karaağaç'ta mezarlıkta bulunan bir yavru baykuş, sabah Celal Bayar Üniversitesi bahçesinde bulunan 2 tane Ebabil, bir tane de bir vatandaş tarafından kedinin ağzından kurtarılan serçe ulaştırıldı bana. Şimdi de itfaiye ekipleri yavru kargayı getirdi. Bakımlarını yapıyoruz, Besliyoruz, büyüdüğü zaman tekrar doğaya salıyoruz ve gidiyor." dedi.

Kaynak: İHA

Manisa, Hayvan Hakları, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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