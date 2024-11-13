Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.
Kurtoğlu daha sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile görüştü.
Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtoğlu'ndan Mardin Valiliğine Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?