Kurtulmuş, İsveç Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, İsveç Kralı ile Görüştü

05.06.2026 18:04
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te Kral Carl XVI. Gustaf ile resmi temaslarda bulundu.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu İsveç'te Kral Carl XVI. Gustaf tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te, Kral Carl XVI. Gustaf ile görüştü. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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