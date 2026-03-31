Kurtulmuş'tan Filistin Desteği
Kurtulmuş'tan Filistin Desteği

31.03.2026 18:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistinli heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede Filistin davasına ve Filistin halkına yönelik desteğin yinelendiğini belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin meselesinin Türkiye açısından milli bir mesele olduğunu vurguladığımız görüşmede, devlet ve millet olarak her alanda Filistin'in haklı davasının yanında durmayı büyük bir sorumluluk ve vecibe olarak gördüğümüzü ifade ettik. Milletin temsilcileri olarak bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin meselesini her zaman en üstteki dış politika başlıklarımızdan biri olarak ele alıyoruz."

Parlamenter diplomasinin tüm imkanlarını kullanarak Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulmasını görmek hepimize nasip olur. Ümit ediyorum ki bu ziyaret hem ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine hem de Filistin davasının ilerlemesine önemli katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
