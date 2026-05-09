Kurtulmuş: Yurt Dışındaki Gençler Güçlenecek

09.05.2026 00:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk diasporasının güçlenmesi için gençlere örnek olmalarını söyledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye; bölgesinde güçlü bir aktör, dünyada sözü etkili ve gücü hissedilen bir ülke haline geldikçe, sizler de bulunduğunuz ülkelerde çok daha güçlü bir konuma geleceksiniz. Hepiniz bulunduğunuz ülkede yıldız gibi parlayan örnek insanlar olun" ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Genç Temsilciler Buluşması" kapsamında Türkiye'de bulunan yurt dışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk diasporası, Türkiye'nin güçlenmesine paralel olarak gelişiyor. Allah'ın izniyle Türkiye; bölgesinde güçlü bir aktör, dünyada sözü etkili ve gücü hissedilen bir ülke haline geldikçe, sizler de bulunduğunuz ülkelerde çok daha güçlü bir konuma geleceksiniz. Hepiniz bulunduğunuz ülkede yıldız gibi parlayan örnek insanlar olun. Hangi alanda çalışıyorsanız mutlaka o alanın en iyisi olmaya gayret edin. Orada artık dördüncü nesilsiniz, kökleştiniz. Zihninizde ve gönlünüzde hep Türkiye olsun. Çünkü Türkiye mazlum milletlerin özetidir, Türkiye İslam dünyasının ve ümmetin öncüsüdür, kalbidir."

Kurtulmuş, kabulden sonra YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve yurt dışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

