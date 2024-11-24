Kurtuluş Koşusu Gelibolu'da Yapıldı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi.

Gelibolu'da 26 Kasım Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 ayrı kategoride düzenlenen koşuya 50'ye yakın sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın verdiği startla başladıkları 2 kilometrelik koşuyu Mehmetçik Gazinosu önünde tamamladı.

Yarışta, 18 yaş üstü kadınlarda birinciliği Gülten Zobu Çelik, 18 yaş üstü erkelerde ise Oliny Anolopi aldı.

Yarışmalarda 18 yaş altı genç kadınlarda Hanife Beyaz, 18 yaş altı genç erkeklerde Abdullah Yıldırım birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri 26 Kasım Kurtuluş Bayramında takdim edilecek.