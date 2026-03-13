Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 3 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı Doğanhisar Karaağa - İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er Şaban Tabur, 2'nci Bölük 16'ncı Alay, 2'nci (Büyük Çalış Harbinde Şehit) Torunu Şaban Mut Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet Torun 66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü Bölük Kızı Adile Şahin (Torun) Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki Erdemir 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığı Torunu Necla Erdemir (Kalender)

Kaynak: AA