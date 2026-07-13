Kurucaşile'de Ölü Yunus Bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

Ovatekkeönü köyü sahilinde ölü yunusun kıyıya vurduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibinin yaptığı incelemede yunusun kuyruk bölümünde ve karın kısmının altında kesi izleri saptandı.

Gemi pervanesinin çarpması sonucu öldüğü değerlendirilen yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere bulunduğu yerden alındı.