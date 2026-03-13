Kurum, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştüklerini belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan ile gerek çevre gerek şehircilik alanlarında devam eden çalışmalarımızı istişare ettik, COP31 İklim Zirvesi sürecine dair fikir alışverişinde bulunduk. COP 31 ve 2053 Net Sıfır vizyonumuzun getirdiği sorumlulukla Azerbaycan ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğimize inancımı tamdır" ifadesini kullandı.