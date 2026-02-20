Kurumsal Yönetişim Desteği Kayseri'de Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kurumsal Yönetişim Desteği Kayseri'de Başladı

20.02.2026 11:38
Orta ölçekli şirketler için kurumsallaşma programı Kayseri'de uygulamaya alındı.

Şirketlerin kurumsallaşma kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen "Orta ve Orta-Üst Ölçekli Şirketlere Yönelik Kurumsal Yönetişim Destek Programı", pilot il olarak Kayseri'de hayata geçirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, program Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve ORAN işbirliğinde yürütülüyor.

Uluslararası yönetişim standartlarına uyumu artırmayı, şirketlerin yönetim yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında, ilk eğitim süreci Kayseri'de başladı.

Pilot uygulamanın saha koordinasyonu ORAN tarafından sağlanırken, proje Kayseri Sanayi Odası ile yürütülüyor.

Program çerçevesinde firmaların mevcut kurumsal yönetişim düzeyleri analiz edilerek güçlü ve gelişime açık alanları belirlenecek.

Eğitim, danışmanlık ve uygulama süreçleriyle şirketlere özel yol haritaları oluşturulacak. Böylece şirketlerde ölçülebilir kurumsallaşma çıktılarının üretilmesi, yönetim kalitesinin artırılması ve kurumsal yönetişim olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

ORAN tarafından 3 yıllık perspektifte uygulanan "İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı"nın özel amaçlarından biri olan TR72 bölgesi imalat sanayinin kurumsallaşma ve rekabetçilik seviyesinin artırılması çerçevesinde hayata geçirilen pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, kurumsal yönetişim destek programının kapsamının genişletilmesi ve bölge genelinde kurumsallaşma çalışmalarının hız kesmeden sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Kayseri

