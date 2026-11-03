Kuruoğlu, baraj ve dayanışma aidatı taleplerini sendikal ikiyüzlülük olarak niteledi

(ANKARA) - Hür-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dayanışma aidatı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin ise sendikal baraj taleplerine tepki gösterdi. Sendikal örgütlenmenin ekonomik baskılarla sınırlandırılamayacağını savunan Kuruoğlu, "Memurun iradesine baraj kurulamaz. Hür tercihine fiyat biçilemez" dedi.

Hür-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, kamu çalışanlarının sendikal haklarına ilişkin tartışmalar üzerinden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen yönetimlerini eleştirdi. Kuruoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dayanışma aidatı istiyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sendikal baraj talep ediyor. Gerekçeleri de sendikal alanı "disipline etmek". Önce kendi geçmişinize bakın. 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kanun'da, sendika aidatlarının maaştan kesilerek sendikaya aktarılması için yüzde 5 şartı bulunuyordu. Memur-Sen'e bağlı sendikaların bir bölümü de bu barajın altında kalıyordu. Memur-Sen'in talebi üzerine, 2004 yılında 5198 sayılı Kanun'la bu şart kaldırıldı ve bağlı sendikalarının önündeki engel aşıldı. Dün kendi talebiyle kaldırılan barajı bugün başkalarının önüne koymak istemek, sendikal ikiyüzlülüktür. Memur-Sen yönetimine soruyoruz: Dün önünüzden kaldırılan engelleri bugün başkalarının önüne koymayı nasıl savunuyorsunuz? Bu tutumun adı sendikal ikiyüzlülüktür. Siz küçükken örgütlenme hakkı vardı da bugün başka sendikalar kurulunca mı "sendika enflasyonu" oldu? Sizin büyümenize imkan sağlayan özgürlük, başkaları için neden fazla geliyor?

Her iki konfederasyona da hatırlatıyoruz: Toplu sözleşme ikramiyesine getirilen yüzde 1 barajını Danıştay 12. Dairesi 16 Mart 2023'te, yüzde 2 barajını ise Anayasa Mahkemesi 18 Ocak 2024'te iptal etti. Bu kararlarlarla ortaya koydukları ilke açıktır: Çalışanların sendikal tercihleri ekonomik baskıyla yönlendirilemez. Yargının ortaya koyduğu bu gerçeğe rağmen hala baraj arayışındasınız! Bazı sendikalar, genel kurullarını toplayacak üye veya delege sayısını ya da yönetim organlarını oluşturma yeterliliğini kaybetmiş durumda. Mesele buysa çözümü bellidir: Bu sendikaların faaliyetlerini sona erdirme ve tasfiye süreçleri kolaylaştırılarak kendi iradeleriyle hızla kapanmalarının önü açılabilir. Faaliyeti kalmamış sendikaları sürekli propaganda malzemesi yaparak çalışanların özgür iradesiyle tercih ettiği sendikaların önüne baraj koyamazsınız. Kapanmak isteyenin önünü açacak düzenleme yapılabilir; mücadele edenin önünü kesecek düzenleme ise sendikal demokrasiyi ve rekabeti ortadan kaldırmaktır.

Dayanışma aidatı talebiniz de aynı soruyu önümüze getiriyor: Kamu çalışanı, sizin sendikanızı tercih etmediği için neden size para ödemek zorunda bırakılsın? Memurun sendikal tercihini ekonomik baskıyla yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Memurun maaşı erirken, emekli geçinemiyorken, işyerlerinde liyakatsizlik ve adaletsizlik sürerken sizin önceliğiniz neden baraj ve aidat? Kamu çalışanının alın terinin karşılığını büyütmek yerine kendi sendikal düzeninizi korumanın hesabını mı yapıyorsunuz? Sendikal alanı disipline etmek istiyorsanız önce memura verdiğiniz sözlerin hesabını verin. Başarınızı rakiplerin önüne koyacağınız engellerle değil, çalışanlara kazandırdığınız haklarla gösterin. Hür-Sen olarak sendikal özgürlüğü kendimiz için istediğimiz kadar herkes için savunuyoruz. Üye sayımız ne olursa olsun bu ilkemiz değişmeyecek. Memurun iradesine baraj kurulamaz. Hür tercihine fiyat biçilemez."