Kuşadası-Aydın yolu, Kuşadası Belediyesi ve Karayolları iş birliğiyle yenilendi - Son Dakika
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Kuşadası-Aydın yolu, Kuşadası Belediyesi ve Karayolları iş birliğiyle yenilendi

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Kuşadası-Aydın yolu, Kuşadası Belediyesi ve Karayolları iş birliğiyle yenilendi
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Kuşadası'nı Yeniköy güzergahı üzerinden Aydın'a bağlayan yolda deforme olan bölümler, Kuşadası Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yenilendi. Ulaşım güvenliği ve sürüş konforunu artırmak için asfaltlanan yıpranmış bölümler yeniden trafiğe açıldı.

(AYDIN) - Kuşadası'nı Yeniköy güzergahı üzerinden Aydın'a bağlayan yolda deforme olan bölümler, Kuşadası Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yenilendi. Ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen onarım çalışmasıyla yıpranan yol bölümleri asfaltlanarak yeniden kullanıma açıldı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası-Aydın yolunda mevsim koşullarının yanı sıra uzun süreli ve yoğun araç kullanımının etkisiyle belirli bölümlerinde deformasyonlar meydana gelen ve sürücülerin güvenli ve konforlu ulaşımını olumsuz etkileyen noktaların giderilmesi amacıyla bir araya geldi.

Ortak çalışma kapsamında Kuşadası yönünde deforme olan asfalt bölümleri ekipler tarafından titizlikle ele alındı. İlk etapta mevcut asfaltın hasarlı kısımları özel ekipmanlarla kazınarak zeminin yeni asfalt uygulamasına uygun hale getirilmesi sağlandı. Ardından gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni asfalt serimi gerçekleştirilerek yolun yıpranan bölümleri yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Çalışmaların yol güvenliğini ve günlük ulaşımı mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin koordineli ve özverili çalışması sayesinde yol yenileme işlemleri kısa süre içerisinde tamamlandı.

Çalışmaların sona ermesinin ardından kontrollü olarak sürdürülen trafik akışı yeniden normale döndürülerek güzergah araç trafiğine tamamen açıldı.

Kaynak: ANKA
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