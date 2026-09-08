Kuşadası Belediye Meclisi, depreme dayanıksız stadın tribününün yıkılmasına karar verdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi, depreme dayanıksız stadın tribününün yıkılmasına karar verdi

Kuşadası Belediye Meclisi, depreme dayanıksız stadın tribününün yıkılmasına karar verdi
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Kuşadası Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında, karot testlerinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen Özer Türk Stadı'nın kapalı tribününün yıkılmasına karar verdi. Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, alanda alışveriş merkezi yapılmayacağını, stadın amacına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini açıkladı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısında, Özer Türk Stadı'nın depreme dayanıksız olan kapalı tribününün yıkılmasına karar verildi. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Buradan açıkça şunu söylemek istiyorum. Bu alanda herhangi bir şekilde alışveriş merkezi yapılması söz konusu değil. Yine amacına uygun kullanılacak" dedi.

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuşadası Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısında kentle ilgili önemli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de uzun yıllardır Kuşadası'nın hizmetinde olan Özer Türk Stadı ile ilgili oldu. Toplantıda, yapılan karot testlerinde depreme dayanıksız olduğu bilimsel raporlarla ortaya çıkan Özer Türk Stadı'nın kapalı tribününün yıkılması kararı alındı.

"AMACINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "2024 yılının mayıs ayında yapılan karot testleri olumsuz çıktı. Ayrıca binayı güçlendirme maliyeti, yenisini yapmanın maliyetinin de yüzde 40 üzerine çıkıyor. Binanın yaşı da 25'in üzerinde. Bu nedenle kapalı tribünü yıkıp yerine yenisini yapmak daha doğru görünüyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de zaten bize uyarısı var. Buradan kamuoyuna açıkça şunu da söylemek istiyorum. Bu alanda herhangi bir şekilde alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil. Burası bir spor alanı. En kısa zamanda uygun kaynağı yaratıp, yine amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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