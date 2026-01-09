Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında 460 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, 2025 Yılında 460 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

09.01.2026 17:28  Güncelleme: 21:47
Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılı içerisinde toplamda 240 kedi ve 220 köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Başkan Ömer Günel'in 'Satın alma, sahiplen' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl içerisinde 240 kedi ve 220 köpeği sahiplendirdi. Başkan Ömer Günel'in hayata geçirdiği "Satın alma, sahiplen" projesi doğrultusunda hareket eden merkez, tüm hayvanların bakım, geçici barınma ve kısırlaştırma işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Sağlık kontrolleri tamamlanan can dostları, yeni sahiplerine teslim ediliyor.

Başkan Günel' teşekkür

Merkezden son olarak "Lady" isimli bir köpek sahiplendirildi. Yeni sahibi Hasan Seçilmiş, kısırlaştırma ve çipleme işlemlerinin ardından Lady'i teslim aldı. Duyguları dile getiren Hasan Seçilmiş, "Böyle bir iyilik fırsatını bize sunan, Lady ile tanışmamıza vesile olan Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ve bu imkanları sokak hayvanları için seferber eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

