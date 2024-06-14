Kuşadası Belediyesi Damlacık Deresi'nde Hijyen Çalışması Başlattı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetlere kayıtsız kalmayarak Damlacık Deresi'nde detaylı hijyen çalışması başlatarak, kötü kokunun önüne geçti.

Kuşadası Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle temizlik çalışmalarına hız verdi. Belirlenen program dahilinde, farklı noktalarda hijyen çalışması yürüten temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, esnaftan ve vatandaşlardan gelen kötü koku şikayeti üzerine ilçe merkezinde bulunan Damlacık Deresi'nde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla, dere yatağı kum, çamur, yosun ve ambalaj atıklarından arındırılarak, tazyikli su ile yıkandı. Başkan Ömer Günel, belediye ekiplerinin çalışmalarına ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceğini söyledi.