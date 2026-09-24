Kuşadası Belediyesi Davutlar\'da oyun grubunu yenileyip kullanışlı hale getirdi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, çocukların parklarda keyifli ve sağlıklı bir ortamda zaman geçirebilmeleri amacıyla oyun alanlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha nitelikli hale getiriyor. Özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı oyun gruplarında, zaman içerisinde oluşabilecek yıpranma ve deformasyonlara karşı düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan oyun grubu parkında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kullanım yoğunluğu ve hava koşulları nedeniyle zaman içerisinde yıpranan, bozulan ve çürüyen oyun grubu bölümleri ekipler tarafından yenilendi. Hasarlı bölümlerin giderilmesiyle birlikte oyun grubunun daha sağlıklı ve kullanışlı bir hale gelmesi sağlandı.

Çalışmalarla çocukların oyun oynarken karşılaşabileceği olası risklerin önüne geçilmesi ve ailelerin parklardan daha huzurlu bir şekilde yararlanabilmesi amaçlandı.