Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Koli Desteği Sağlıyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıyor. İlk etapta bin 500 aileye ulaştırılacak gıda kolisi desteği, yıl boyunca sürecek.

Kuşadası Belediyesi, son olarak Davutlar Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek içerisinde bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri imza karşılığında teslim etti. Kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri Davutlar Mahallesi sakinlerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Güvercin Masa ekiplerine Belediye Meclis Üyesi Birtan Tütüncü de eşlik etti. Ziyaret ettikleri mahalle sakinlerine Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileten Meclis Üyesi Birtan Tütüncü, Belediye olarak her zaman hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.