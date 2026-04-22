Kuşadası Belediyesi ile Mesem Öğrencileri El Ele Verdi: "Mavi Nefes, Yeşil Gelecek" İçin Güç Birliği

22.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:57
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerinin başlattığı "Mavi Nefes, Yeşil Gelecek" projesinin ana çözüm ortağı oldu. Proje kapsamında sahil şeridinde gerçekleştirilen temizlik ve farkındalık çalışmalarıyla deniz ekosistemi koruma altına alınıyor.

Kuşadası'nın doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Kuşadası MESEM öğrencilerinin hazırladığı "Mavi Nefes, Yeşil Gelecek" projesine tam destek veren belediye, lojistik imkanlarını ve saha ekiplerini gençlerimizin çevreci vizyonuyla birleştirdi. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sahil şeridinde ve liman bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrenciler kapsamlı bir kıyı analizi yaptı. Toplanan atıkların nakliyesi ve ayrıştırılması süreçlerini üstlenen Kuşadası Belediyesi, projenin sahadaki en büyük gücü oldu.

Projede ayrıca öğrencilerin okul atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği deniz koruma tabelaları ve özel atık üniteleri, Kuşadası Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda sahilin stratejik noktalarına ve balıkçı barınaklarına monte edildi. Bu sayede Kuşadası sahilleri, sadece temizlenmekle kalmadı, aynı zamanda kalıcı bilgilendirme noktalarıyla donatıldı.

Projenin ilçe için önemine değinen belediye yetkilileri, yerel yönetim olarak gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Belediyesi olarak, denizlerimizin maviliğini ve doğamızın yeşilini korumak en öncelikli görevlerimizden biridir. MESEM öğrencilerimizin bu anlamlı projesinde lojistik ve saha desteğimizle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin çevre hassasiyeti ve mesleki becerileri, belediyemizin hizmet vizyonuyla birleşince ortaya tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma çıktı. Kuşadası'nın geleceği için çalışan her gencimizin, her projenin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
