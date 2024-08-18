Kuşadası Belediyesi İzmir\'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek için 2 su tankerini bölgeye gönderdi.

Kuşadası Belediyesi, İzmir'in Yeşilyurt ve Canlı bölgelerinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek için seferber oldu. Bu kapsamda 2 su tankeri bölgeye gönderildi. Bayındır'a varan tankerler, sahada itfaiyeye gerekli olan su desteğini sağlıyor. Belediye, ihtiyaç olması halinde iş makinelerini de Bayındır'a sevk etmek amacıyla hazır bir şekilde bekletiyor.