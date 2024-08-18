Kuşadası Belediyesi İzmir'deki Orman Yangınına Destek Veriyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İzmir'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

Kuşadası Belediyesi İzmir\'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

Kuşadası Belediyesi, İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 2 su tankerini gönderdi. Tankerler, itfaiyeye su desteği sağlamak için kullanılıyor.

18.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:25
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek için 2 su tankerini bölgeye gönderdi.

Kuşadası Belediyesi, İzmir'in Yeşilyurt ve Canlı bölgelerinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek için seferber oldu. Bu kapsamda 2 su tankeri bölgeye gönderildi. Bayındır'a varan tankerler, sahada itfaiyeye gerekli olan su desteğini sağlıyor. Belediye, ihtiyaç olması halinde iş makinelerini de Bayındır'a sevk etmek amacıyla hazır bir şekilde bekletiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi İzmir'deki Orman Yangınına Destek Veriyor - Son Dakika

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