Kuşadası Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırladı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, bayram öncesinde 12 mezarlıkta detaylı temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Mezarlık İşleri Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki Adalızade ile Yeni Asri, Yeniköy, Kirazlı, Çınar, Soğucak, Yaylaköy, Caferli, Davutlar, Güzelçamlı, Osmaniye ve İslamşanlı mezarlıkları vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi.