Kuşadası Belediyesi'nden 3 Bin 500 Aileye Ramazan Yardımı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı gıda yardımı paketlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırmaya başladı. 4 kişilik bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan paketlerin dağıtımı, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi yardımı başlattı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in yaptığı çağrı üzerine hayırseverlerin de katkısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından 3 bin 500 dayanışma paketi hazırlandı. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtımın ilk gününde Alacamescit, Camiatik, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerinde oturan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı mahallelerinde toplam 18 bin kişilik iftar sofrası kuran Kuşadası Belediyesi'nin dağıttığı gıda kolileri, 4 kişilik bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

23 kalemden oluşan gıda kolilerinin dağıtımı ramazan ayı boyunca devam edecek.