Kuşadası Belediyesi, Deprem ve Afet Hazırlık Çalışmalarını İzmir'de Anlattı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin personel arasından gönüllülük esasına göre oluşturduğu hafif düzey arama kurtarma ekibi KUBAK, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin düzenlediği " İzmir'de Afet" paneline katıldı. KUBAK, panel öncesi kurulan stantlarda olası deprem ve afetlere yönelik çalışmalarını anlattı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Kent Söyleşileri programı, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile farklı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

KUBAK standına yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi'nin Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu hafif düzey arama kurtarma ekibi KUBAK da programda yer aldı. Ekip, kurdukları stantta broşürler ve çeşitli materyallerle Kuşadası Belediyesi'nin kenti olası deprem ve afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için yaptığı çalışmaları anlattı. Yoğun ilgi gören standı, il ve ilçelerin belediye başkanları ile AKUT kurucusu Nasuh Mahruki de ziyaret etti. KUBAK ekibi daha sonra "İzmir'de Afet" adlı panele katıldı.

"Çalışmalarımızı farklı boyuta taşıdık"

Kuşadası Belediyesi'nin aktif fay hatları üzerinde yer alan kenti olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Afet İşleri Müdürü Jeoloji Mühendisi Edip Adanalı, "Toplanma ve barınma alanları ile ilgili çalışmalarımız çok önceden tamamlandı. Ayrıca riskli yapılarda denetim sağlamaya ve önlem almaya yönelik çalışmalarımızı da titizlikle sürdürmekteyiz. Bunun yanında eğitimi devam eden hafif düzey arama kurtarma ekibi ile de çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıdık" dedi.