Kuşadası Belediyesi'nden Çocuklara Spor Desteği

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, çocukların sporla iç içe büyüyerek sağlıklı ve disiplinli bir hayat kurması için kentte faaliyet gösteren amatör kulüplerin altyapısına destek olmaya devam ediyor. Çocukları kentin geleceği olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Altyapıya yaptığımız her yatırım, aslında Kuşadası'nın yarınlarına yapılan yatırımdır" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyespor çatısı altında birçok başarılı sporcu yetiştiriyor. Ücretsiz açtığı yaz ve kış spor okullarında çocukları sporun birçok farklı branşıyla tanıştıran Kuşadası Belediyesi, bir yandan da Kuşadasıspor ile amatör kulüplerin altyapısına, yetki ve imkanları dahilinde destek veriyor. Kulüplerin antrenman ve müsabakalarına ev sahipliği yapan tesislerin bakımını da düzenli olarak gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi, spora ve altyapıya gerçekleştirilen yatırıma katkı sağlıyor.

"Kuşadası'nın çocuklarıyla kurmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Ömer Günel, amaçlarının Kuşadası'nda yaşayan her çocuğa spor sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, "Altyapıya yaptığımız yatırım, aslında Kuşadası'nın yarınlarına yapılan yatırımdır. Kuşadasıspor'un geleceğini, yine Kuşadası'nın çocuklarıyla kurmak istiyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlayan, onlara genç yaşta spor sevgisi kazandıran kıymetli antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.