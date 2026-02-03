Kuşadası'nda Öğrencilere İkinci Dönemin İlk Beslenme Çantaları Ulaştırıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş arası okula giden çocuklarına haftalık beslenme desteklerini ulaştırdı.

Kuşadası Belediyesi tarafından dar gelirlilerin çocukları için yaşama geçirilen beslenme çantası desteği, okullarda ikinci dönemin başlamasıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen dağıtım noktaları üzerinden ikinci dönemin ilk beslenme çantalarını öğrencilere ulaştırdı.

İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu beslenme desteğine, çocukların bağışıklığını güçlendirmesi ve enerji vermesi için tahin ve pekmez paketleri de eklendi.