Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü Kazılarına Destek - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü Kazılarına Destek

14.07.2026 15:26  Güncelleme: 17:09
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Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki bilimsel kazı çalışmalarına yönelik nakdi ve ayni desteğini sürdürmek için yeni bir hizmet protokolü imzaladı. Protokolle kazıların kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kentin binlerce yıllık geçmişini gün yüzüne çıkaran ve Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilen Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Prehistorik dönemden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminde kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazılar için 2001 yılından bu yana devam eden nakdi ve ayni destekler yeni bir hizmet protokolüyle bir kez daha güvence altına alındı.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza töreninde, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile Kadıkalesi (Anaia) Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, ortak hizmet protokolünü imzaladı.

Protokolle birlikte höyükte yürütülen bilimsel kazı çalışmalarının kesintisiz devam etmesi hedeflenirken, Kuşadası Belediyesi de kazı ekibine ihtiyaç duyulan nakdi ve ayni desteği sağlamayı sürdürecek.

Kültürel değerlerin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Tahsin Demirtaş, belediye olarak tarihi mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Demirtaş, "Kadıkalesi/Anaia Höyüğü'nde Hitit, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukça önemli bulgular gün yüzüne çıkarılıyor. Kentimizin tarihini aydınlatacak ve geçmişimizi geleceğe taşıyacak bu bilimsel çalışmalar büyük bir değer taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı görev biliyor, 2001 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da kazı çalışmalarına nakdi ve ayni desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü Kazılarına Destek - Son Dakika

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