Kuşadası Belediyesi'nin "Beslenme Çantası Desteği" Sürüyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beslenme Çantası Desteği" kapsamında 6-14 yaş aralığındaki öğrenciler için hazırlanan beslenme paketleri, çocukların günlük ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini karşılayacak şekilde özenle oluşturuluyor.

Kuşadası'nda sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden "Beslenme Çantası Desteği" projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve düşen alım gücünün aile bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığı bu dönemde, özellikle çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı hedefleyen proje, hem öğrenciler hem de veliler için önemli bir destek niteliği taşıyor.

Her pazartesi günü belirlenen dağıtım noktalarında ailelere ulaştırılan paketlerin içeriği, uzman diyetisyenler tarafından hazırlanarak dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni gözetiliyor. Paketlerde çiğ kuruyemişten mevsim meyvelerine, süt ve sudan meyve suyuna, tahin-pekmezden sandviç ekmeğine kadar birçok besleyici ürün yer alıyor. Bu sayede çocuklar, okula hem enerjik hem de mutlu bir başlangıç yapma imkanı buluyor.

Projeden faydalanan veliler ise verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuşadası Belediyesi'nin özellikle çocukların sağlığı ve geleceği için hayata geçirdiği bu anlamlı hizmetin büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren uygulama, dayanışma ve paylaşma kültürünü de kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.