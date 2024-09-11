Kuşadası Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağlıyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında kentte yaşayan ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı.

Yıl boyunca sunduğu ayni ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek veren Kuşadası Belediyesi, okulların açılması ile kırtasiye malzemesi desteğini de başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımının ilki, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşti.

Geçen yıl bin 147 öğrenciye sağlanan kırtasiye malzemesi desteğinden bu yıl bin 500'ün üzerinde öğrencinin faydalanması bekleniyor.