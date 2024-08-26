Kuşadası Belediyesi Okulları Hijyenik Hale Getiriyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okulları daha hijyenik ve sağlıklı hale getirmek için ilaçlama çalışmasına başladı. İlaçlamada insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler içermeyen solüsyonlar kullanılıyor.

Kuşadası Belediyesi, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okulları öğrenciler için hazırlamaya başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha uygun ve hijyenik koşullarda ders başı yapabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarda, ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler tarafından insan sağlığına zararlı olmayan solüsyonlarla okulların giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvalet gibi tüm alanlar ilaçlanıyor.