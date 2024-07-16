Kuşadası Belediyesi Pako Köpek Eğitim Parkı\'nda Bakım Onarım Yapıldı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından köpeklerin sahipleriyle daha keyifli zaman geçirebilmeleri için açılan Pako Köpek Eğitim Parkı'nda, bakım onarım çalışması yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yıl boyunca eş zamanlı olarak bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, bu kapsamda Türkmen Mahallesi'nde 650 metrekare alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı'nda çalışmas yaptı.

Zemini doğal çim kaplı olan ve içerisinde 12 adet köpek oyun ünitesi, banklar ve hayvanların su içmesi için de iki adet suluk bulunan parkta, ilk etapta eskiyen ünitelerin yerine yenileri monte edilmeye başlandı.