Kuşadası Belediyesi Plajlarda Bakım Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Plajlarda Bakım Çalışmalarına Hız Verdi

Kuşadası Belediyesi Plajlarda Bakım Çalışmalarına Hız Verdi

Kuşadası Belediyesi, sorumluluğu kısa bir süre önce kendisine geçen plajlarda yaptığı bakım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, kent merkezinden başlayarak Davutlar ve Güzelçamlı'daki plajları da kapsayan detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

22.06.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, sorumluluğu kısa bir süre önce kendisine geçen plajlarda yaptığı bakım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, kent merkezinden başlayarak Davutlar ve Güzelçamlı'daki plajları da kapsayan detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan bir protokolle 10 yıl boyunca kent sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi'ne verildi. Protokolün ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası'ndaki halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz yapma kararı aldı.

Başkan Ömer Günel'in yaşama geçirdiği uygulama, bölge halkı ve kente gelen tatilciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Kuşadası Belediyesi ekipleri de plajlarda başlattığı bakım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan Kuştur Halk Plajı'ndan başlanarak Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerini kapsayan alandaki plajlarda detaylı temizlik çalışması yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmada ekiplerce plajlar, ot, çöp, taş ve yosunlardan arındırıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin turizm sezonu boyunca plajlardaki bakım çalışmalarına ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Plajlarda Bakım Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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