(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, sahipli köpeklerin kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan denetimlerde, sokakta dolaşan köpeklerin önemli bir bölümünün mikroçipli ve sahipli olduğu belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Fulya Akıllı, "Sahiplendiğiniz hayvanların sorumluluğunu üstlenin ve onları sokakta sahipsiz bırakmayın." dedi.

Kuşadası Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürürken hayvan sahiplerine de sorumluluklarını hatırlattı. Kuşadası Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinin katılımıyla oluşturulan komisyonun gerçekleştirdiği denetimlerde, sahipsiz dolaşan köpeklerin çoğunun mikroçipli ve sahipli olduğu tespit edildi.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Fulya Akıllı, hayvan sahiplerini sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyararak şunları söyledi:

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından sahipsiz köpeklerin barınaklara alınması ve sahiplendirilmesi süreci başladı. Ancak sahada yaptığımız denetimlerde, sokakta dolaşan köpeklerin çoğunun mikroçipli ve sahipli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, sahiplendikleri ve mikroçip taktırdıkları köpekleri sokağa tek başına bırakmamaları. Çünkü bu köpekler barınağa alındığında sahipleri hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanıyor. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanların sorumluluğunu üstlenin ve onları sokakta sahipsiz bırakmayın."

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ev hayvanlarının terk edilmesi yasaklanırken yasağa aykırı davrananlara idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, sahipli köpeklerin kontrolsüz şekilde sokağa bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İKİ AYDA 720 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

Öte yandan Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpeklerin barınağa alınması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalarında önemli mesafe katetti. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki sahipsiz köpeklerin yüzde 99'u barınağa alındı. Merkezin sahiplendirme çalışmaları sayesinde son iki ayda 720 köpek yeni yuvasına kavuştu.