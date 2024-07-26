Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Su Kaplarını Kontrol Ediyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ilçenin pek çok noktasına yerleştirdiği su kaplarının kontrolünü ve bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kısırlaştırmayı, aşılamayı ve yerinde yaşatmayı savunmak yerine öldürmeyi, yani kolay olmanı seçmek, gelecekte çocuklarımıza açıklayamayacağımız trajik deneyimlerin yaşanmasına neden olabilir. Katliam yasası derhal geri çekilmelidir, bu dünya hepimizin" dedi.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarının aşırı sıcak hava koşullarından etkilenmemesi için tedbiri elden bırakmıyor. Su kapları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Hayvan suluklarının temizliğini ve bakımını yıl boyunca aksatmayan Belediye ekipleri, sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı dönemlerde çalışmalarına hız veriyor. Şamandıra sistemiyle, gün boyu temiz ve taze su bulundurmaya olanak veren otomatik sulukların sokak hayvanları için kesintisiz su temin edebilmesi için zarar gören ve yıpranan su kaplarını yenileyen ekipler, gerekli tamiratları da vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriyor.

Yaşam hakkının tüm canlılar için kutsal olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Ömer Günel, ülkelerin çağdaşlık seviyeleri ile hayvan hakları arasında doğru orantı bulunduğunu belirtti. Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları söyledi:

"Bir ülkenin çağdaşlık seviyesi ne kadar yüksekse hayvan hakları da o kadar gelişmiştir. Uzay çağının yaşandığı günümüzde 'sokak hayvanı' sorununu yasa tasarısı formunda sunulmuş bir katliam planı ile çözmeye çalışmak tek kelimeyle vahşettir. Sevgi ve merhamet duygularından uzak bir zihniyet tarafından hazırlanan bu tasarının, hiçbir sosyal, siyasi, dini inanç, olgu ya da düşünce içerisinde kendisine yer bulması, savunulması ve aklanması mümkün değildir. Kısırlaştırmayı, aşılamayı ve yerinde yaşatmayı savunmak yerine öldürmeyi, yani kolay olmanı seçmek, gelecekte çocuklarımıza açıklayamayacağımız trajik deneyimlerin yaşanmasına neden olabilir. Katliam yasası derhal geri çekilmelidir, bu dünya hepimizin."