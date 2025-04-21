Kuşadası'na Yeni Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla yapılan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin inşası devam ediyor. Proje tamamlandığında Kuşadası'nın her yönüyle çok önemli bir yaşam merkezine daha kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimize uzun yıllardır beklenen kalıcı bir eser daha kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kente değer ve kalite katmak amacıyla geliştirilen Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapımına devam ediliyor. Bu kapsamda eski toprak saha olarak bilinen alanda yoğun mesai harcayan ekipler, zemin iyileştirme çalışmaları ile otoparkın diyafram duvarlarının yapımını tamamladı. İnşası Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile eş zamanlı devam edecek projenin 2026 yılının nisan ayında hizmete açılması planlanıyor. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nde, tiyatro ve etkinlik salonu, engelsiz yaşam merkezi, rekreasyon ve spor ile sosyal donatı alanları yer alacak.

"Daha modern bir turizm kenti haline getirecek"

Proje tamamlandığında Kuşadası'nın her yönüyle çok önemli bir yaşam merkezine daha kavuşacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimize uzun yıllardır beklenen kalıcı eser daha kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, Kuşadası'nı daha da modern bir turizm kenti haline getirecek. En önemli projelerimizden biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin de yapımı hızla sürüyor. Kuşadası'na hizmet etmek için ikinci dönemimizde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.