Kuşadası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Kuşadası\'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Kuşadası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda şehitlikler ziyaret edildi, Atatürk Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu. Protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek dualar okudu ve karanfil bıraktı. Resmi çelenk koyma töreniyle devam eden programda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili çelenk koydu. Konuşmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi kınandı ve şehitler anıldı.

16.07.2024 10:25  Güncelleme: 11:31
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(AYDIN)- Kuşadası'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başlayan programda, Atatürk Anıtı önünde temsili demokrasi nöbeti tutuldu.

Anma programı, saat 19.15'te protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı. Ziyarette, şehitler için dualar okundu, kabristanlarına karanfil bırakıldı. Kaleiçi Camii'nde de lokma döküldü.

Anma programı, akşam saat 20.00'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreniyle devam etti. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, ilçede görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar anıt önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

"Hüsrana uğradı"

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, "Ülkemiz bundan 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Milli iradeyi ve egemenliği hiçe sayarak, demokratik kurumları vesayet altına alma hedefiyle yaşama geçirilmek istenen bu darbe girişimi, demokrasiye, hukuka ve anayasal düzene inanan Türk milletinin azim ve kararlılığı ile hüsrana uğradı. Darbeler, demokrasiyi kesintiye uğratan, izleri siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamda uzun yıllar boyunca silinmeyen müdahalelerdir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

"Asla unutturmayacağız"

Kaymakam İbrahim Keklik ise "Birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız. Bundan 8 sene önce demokrasimize karşı girişilen darbe girişiminde canlarını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü güce Türk milleti olarak asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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