Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan H.K., E.K., K.Z.Ö. ve S.E.C. adlı kişilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram esrar, tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.