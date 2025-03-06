Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, '6284 Metre Yaşam Hak Koşusu' ve kadın yürüyüşü ile kutlanacak. Ayrıca, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapılacak ve müzik-şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

06.03.2025 16:37  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası'nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapacakları basın açıklaması ile yaşadıkları soranlara ve kadın haklarına dikkat çekecek.

Kuşadası'nda düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, cumartesi saat 12.00'de Ada Göl Mesire Alanı'nda "6284 Metre Yaşam Hak Koşusu" ile başlayacak.

Koşu sonrasında, kadın yürüyüşü düzenlenecek, saat 13.30'da Kısmet Kavşağı'ndan yürümeye başlayacak kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapacakları basın açıklaması ile kadınların yaşadığı sorunlara ve kadın haklarına dikkat çekecek.

Etkinlikler, saat 16.00'da İbramaki Sanat Galerisi'nde, Kuşadası Kültür ve Sanat Derneği tarafından Kuşadalı aktivist ve gazeteci Selver Savran'ı anmak amacıyla hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile son bulacak.

Ayrıca Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda açılacak stantlardan, çeşitli bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Kuşadası, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kadın, Yaşam, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:22:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.