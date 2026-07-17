Kuşadası Belediyesi'nden Adagöl Mesire Alanı'nda Bakım Çalışması

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Adagöl Mesire Alanı'nda kapsamlı temizlik, dezenfeksiyon ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kent genelindeki sosyal yaşam alanlarında sürdürdüğü temizlik ve bakım çalışmalarına Adagöl Mesire Alanı'nda devam etti. Misafirlerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında alanın her köşesi detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında piknik masaları, oturma alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve ortak kullanım alanları temizlenirken, çevrede oluşan atıklar toplandı. Yaz aylarında yoğun kullanım nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alanın tamamında dezenfeksiyon işlemleri uygulanırken, çevre düzeni ve bakım çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Adagöl Mesire Alanı'nda yürütülen çalışmalar ile ziyaretçiler hem doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor hem de hijyenik bir ortamda dinlenme imkanı buluyor.

Ekiplerin alanın estetik görünümünü korumak amacıyla çevre temizliği ve bakım faaliyetlerini düzenli aralıklarla sürdüreceği bildirildi.