Kuşadası'nda Adalı Kart ile Esnafa Destek ve İndirim Fırsatları

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin hayata geçirdiği Adalı Kart, vatandaşlar kadar esnafa da destek oluyor. Kullanıcı sayısı 44 bin 601'e ulaşan Adalı Kart'ın üye iş yeri ağı da her geçen gün genişliyor. Adalı Kart, 70'e ulaşan üye işletmede sağladığı yüzde 20-30 arasındaki indirim ile vatandaşların bütçesine önemli bir katkı sunarken, üye işyerlerine olan talebi de artırıyor.

Kuşadası'nda vatandaşların Adalı Kart'a gösterdiği ilgi sürüyor. Kullanıcı ve üye iş yeri sayısı her geçen gün artış gösteren kart, kent merkezindeki işletmelerin yanı sıra organik yeme-içme mekanları ile ön plana çıkan Yaylaköy ve Kirazlı gibi merkeze uzak mahallelerde faaliyet gösteren esnaf tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

15 ayı geride bırakan Adalı Kart, bu süre zarfında ulaştığı 44 bin 601 aktif kullanıcısına daha fazla indirim ve avantaj sağlamak için üye işyeri sayısını da gün geçtikçe artırıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında ise yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart'ın üye işyeri sayısı, Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi ile Belen Çoban Sofrası'nın da sisteme üye olması ile 70'e ulaştı. Yüksek turizm sezonunun başlaması ve ilçede faaliyet gösteren tüm işletmelerin kapısını açması ile birlikte üye iş yeri sayısı daha da artması beklenen Adalı Kart, kullanıcılarına en az yüzde 20 indirim olanağı sağlarken, üye esnafın satışlarında da önemli bir artışa katkı sağlıyor.

Adalı Kart'ın üye işyeri sistemine dahil olarak Kuşadası'nda ikamet eden konuklarına yüzde 20 indirim sağlamaya başlayan Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi'nin işletmecisi Meryem Gür ile Belen Köy Sofrası'nın işletmecisi Utku Zan, hemşehrilerinin bütçelerine katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, uygulamayı yaşama geçiren Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.