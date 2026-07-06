Kuşadası\'nda Boğulma Olayı: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Sevgi Plajı'nda denize girdikten sonra boğularak yaşamını yitiren emekli beden eğitimi öğretmeni Mahmut Öz (67), memleketi Yenipazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda, dün art arda boğulma vakaları yaşandı. Dalgalı denizde açığa sürüklenen vatandaşları gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çok sayıda kişi, ekipler ve sahildeki tatilciler tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan kişilerden durumu ağır olan Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve 2 yıl önce emekli olduktan sonra da yaşamını burada sürdürmeye devam eden Mahmut Öz, için bugün Yenipazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aynı zamanda Yenipazar Gençlerbirliği Belediyespor'da da yöneticilik yapan Öz için ilk olarak evinin önünde helallik alındı. Öz'ün cenazesi daha sonra Yenipazar Anadolu Lisesi'ne ardından da Yenipazar Çarşı Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Öz, Yenipazar Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Törene Öz'ün ailesi, akrabaları ve çok sayıda öğrencisi katıldı.

Dünkü boğulma olaylarında hayatını kaybeden diğer 2 kişiden Dursun Marmara'nın (79) cenazesi memleketi İstanbul'a, İlkay Özcan'ın (54) cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.