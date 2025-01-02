Kuşadası'nda Çöp Ev Temizlendi, 4 Kamyon Çöp Çıkartıldı

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Kuşadası'nda çöp evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tek başına yaşayan bir kadının evinden 4 kamyon çöp çıkarttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından boşaltılan ev bit, pire ve haşerelere karşı da ilaçlandı.

Türkmen Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan kötü kokular gelmeye başlayınca bölgede oturanlar durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine apartmanın bulunduğu adrese zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada kötü kokunun zemin kattaki daireden geldiği belirlendi. Ekipler, evde yaşayan Serap Ö.'yü polis eşliğinde ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Eşi yaklaşık 2 ay önce organ yetmezliğinden ölen kadının evinden 4 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Toplanan çöp ve atıklar imha edilmesi için Kuşadası Belediyesi'nin Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan atık toplama alanına götürüldü. Sıcak suyla yıkanıp temizlenen ev, bit, pire ve haşerelere karşı ilaçlandı. Apartman sakinleri, evi temizledikleri için Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken Serap Ö.'ye de uzun süre tepki gösterdi.