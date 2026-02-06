Kuşadası Belediyesi'nden 6 Şubat'ta Hayatını Kaybeden Vatandaşlar İçin Lokma Hayrı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an okutup lokma dağıttı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayır etkinliği kapsamında kent merkezindeki Kaya Şavkay Meydanı ile Davutlar Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Gerçekleştirilen lokma hayrına, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Tarihimizin en acı, en zor günlerinden biri 6 Şubat. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz bu büyük felaketin acısını hala derinden hissediyoruz. Hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor, milletimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.