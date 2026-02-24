Kuşadası Belediyesi'nden Kirazlı Mahallesi'nde Kapsamlı Dere Temizliği

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi'nden geçen derede yapılan kapsamlı temizlik çalışmasında, tabanda biriken çamur tabakası ile yağmur suyunun getirdiği atıklar iş makineleri ile alındı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nden geçen derede, sorumluluk alanında bulunmamasına rağmen üç gün süren detaylı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere yatağının tabanında biriken çamur tabakası ile yağmur suyunun getirdiği çeşitli atıklar iş makineleri ile alınıp, kamyonlara yüklendi. Böylece deredeki suyun bir engelle karşılaşmadan rahatça akması sağlandı.

Mahalle Muhtarı İbrahim Sayar, "Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle dere yatağımız dolmuştu. Yapılan çalışma taşkın riskini en aza indirmek açısından büyük önem taşıyordu. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.