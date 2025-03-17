Kuşadası'nda 'Derin Dokunuşlar' Sergisi Açıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, küratörlüğünü Suna Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Derin Dokunuşlar" adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası'nda yaşayan ressam Suna Yılmaz Erdoğan'ın 11 kadın öğrencisinin yağlı boya tekniğini kullanarak farklı temalarda hazırladıkları resimlerden oluşan sergi, İbramaki Sanat Galerisi'nde beğeniye sunuldu. Açılışına Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği sergide kadın ressamlara teşekkür belgesi takdim edildi. Sergi, 21 Mart Cuma gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışında konuşan Suna Yılmaz Erdoğan, "Öncelikle Kuşadası Belediyesine, öğrencilerimin eserlerine ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır bu sergiye hazırlanıyorduk. Sergide birbirinden güzel ve emek verilerek hazırlanmış resimler yer alıyor. Tüm Kuşadalıları sergimizi görmeye davet ediyorum" dedi.