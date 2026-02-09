Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Sosyal Belediyecilikten Asla Taviz Vermeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Sosyal Belediyecilikten Asla Taviz Vermeyeceğiz"

09.02.2026 17:37  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İkinci Bahar Merkezi'nde emekliler için düzenlenen etkinlikte sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Etkinlikte emekliler eğlenirken, yeni tesislerin müjdesi verildi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınca Oluşumu tarafından İkinci Bahar Merkezi'nde emekliler için düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Günel, "Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyip, sizler ve gençlerimiz için bu tür tesislerin sayısını artıracağız" dedi.

Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu, Davutlar Mahallesi'nde bulunan İkinci Bahar Merkezi'nde emekliler için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Duygu Günel, belediye meclis üyeleri ve Davutlar Mahallesi muhtarı Erol Yağcıoğlu katıldı. Emeklilerin fasıl eşliğinde eğlendiği etkinliği, Günel de ziyaret etti.

Etkinlikte konuşan Günel, şunları söyledi:

"Öncelikle sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyip, Kuşadası'nda bu tür tesislerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ekonomik şartlarda sizlerin sosyalleşmek için yeterince imkan bulamadığınızı biliyorum. Yakın zamanda kent merkezinde Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi de açılacak. Orada da çok güzel sosyal ve kültürel tesislerimiz olacak. Buradan Davutlar'a da yakın zamanda doğal gaz dağıtım firması olan Enerya A.Ş'nin yatırım çalışmalarına başlayacağını müjdelemek istiyorum. Net tarih belli olunca duyuracağım."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Sosyal Belediyecilikten Asla Taviz Vermeyeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:44:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Sosyal Belediyecilikten Asla Taviz Vermeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.