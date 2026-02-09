Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Sosyal Belediyecilikten Asla Taviz Vermeyeceğiz"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınca Oluşumu tarafından İkinci Bahar Merkezi'nde emekliler için düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Günel, "Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyip, sizler ve gençlerimiz için bu tür tesislerin sayısını artıracağız" dedi.

Kuşadası Belediyesi Kadınca Oluşumu, Davutlar Mahallesi'nde bulunan İkinci Bahar Merkezi'nde emekliler için etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kadınca Oluşumu Onursal Başkanı Duygu Günel, belediye meclis üyeleri ve Davutlar Mahallesi muhtarı Erol Yağcıoğlu katıldı. Emeklilerin fasıl eşliğinde eğlendiği etkinliği, Günel de ziyaret etti.

Etkinlikte konuşan Günel, şunları söyledi:

"Öncelikle sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyip, Kuşadası'nda bu tür tesislerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ekonomik şartlarda sizlerin sosyalleşmek için yeterince imkan bulamadığınızı biliyorum. Yakın zamanda kent merkezinde Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi de açılacak. Orada da çok güzel sosyal ve kültürel tesislerimiz olacak. Buradan Davutlar'a da yakın zamanda doğal gaz dağıtım firması olan Enerya A.Ş'nin yatırım çalışmalarına başlayacağını müjdelemek istiyorum. Net tarih belli olunca duyuracağım."