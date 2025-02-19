Kuşadası'nda Finansal Okuryazarlık Eğitimi Düzenlendi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde, kent sakinlerine yönelik ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimlerini sürdüren İstasyon Kuşadası, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) tarafından düzenlenen "Finansal Okuryazarlık" eğitimine ev sahipliği yaptı.

İstasyon Kuşadası, kapılarını açtığı 2021 yılından bu yana bölge ekonomisi ile toplulukları güçlendirme ve kent sakinlerinin dijital dönüşümüne katkı sunma hedefleri doğrultusunda farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına yönelik eğitim ve atölye çalışmalarına devam ediyor. Sunduğu teknik ve dijital olanaklar ile de ilgi odağı olan İstasyon Kuşadası, son olarak 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Finansal Okuryazarlık" eğitiminde ATRO üyelerini ağırladı. Eğitimde katılımcılara kişisel bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım, risk analizi gibi önemli finansal konularda bilgi aktarıldı.

"Kendimizi en az evimizdeki kadar rahat hissediyoruz"

Eğitime katılan ATRO Başkan Yardımcısı Rabia Öznalbant, bu yıl Dünya Rehberler Günü'nü bir aya yayılan etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Bu süreçte İstasyon Kuşadası, bizlerin buluşmasına olanak sağlayan önemli bir mekan oldu. Biz burada kendimizi en az evimizdeki kadar rahat hissediyoruz. Temizliği, hijyeni, olanakları, ilgili ve güler yüzlü personeli ile bizleri çok iyi ağırlıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.