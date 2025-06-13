Kuşadası'nda Gazetecilerden Nezaket Ziyareti

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi iş birliğinde düzenlenen panele katılmak üzere kente gelen gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ülke ve kent gündemine ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Günel, gazetecilere kentte yaşama geçirilen proje ve yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.

Kuşadası'nda katılacakları 'Yeni Anayasa Tartışmaları Ekseninde Cumhuriyetin Değerlerini ve Geleceğini Savunmak' konulu panel öncesi, gazeteci, yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ADD Kuşadası Şube Başkanı Ferah Sürekçi ve eski başkanı Nazan Bozkurt ile Duygu Günel de katıldı.

İki gazeteciyi de Kuşadası'nda misafir etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Günel, "Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, ülke gündemini yakından ilgilendiren konulara değinen çok değerli isimler. Bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği ile ADA Kültür Merkezi'nde ortaklaşa düzenleyeceğimiz panele katılacaklar. Tüm hemşehrilerimizi panele bekliyorum" diye konuştu.