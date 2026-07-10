Kuşadası Belediyesi'nden Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda Denetim

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda yer tahsis tespit çalışmaları ile işgaliye denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Pazar alanında yürütülen çalışmalarda tezgahların yer tahsislerine ilişkin tespitler yapılırken, işgaliye kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamayla hem pazar düzeninin korunması hem de vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amaçlandı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kent genelindeki pazar yerlerinde düzeni sağlamak, kamu alanlarının amacına uygun kullanılmasını temin etmek ve haksız işgaliyelerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.